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    В Мордовии задержали парня, который мог похитить у подруги немногим меньше миллиона. Он тратил их на интересное

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    2 комментария

    В Мордовии задержали 23-летнего молодого человека, который мог похитить у возлюбленной больше 860 тыс. руб. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.

    МВД МЕДИА

    Известно, что деньги принадлежали его 20-летней подруге — девушка накопила благодаря выплатам по потере кормильца. Предполагаемый злоумышленник делил с ней съёмную квартиру в Саранске и периодически брал взаймы — якобы на лечение родственников. Взамен оставлял расписки.

    В действительности он заботился не о семье, а об онлайн-играх: средства уходили на прокачку аккаунта. За счёт оставшейся суммы он также оплачивал учёбу и возвращал долги знакомым.

    Подруга терпела с мая по сентябрь, а потом попросила деньги назад. Это привело к конфликту, и молодой человек выгнал её из дома. Девушка отправилась в полицию.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ («Мошенничество»). Его заключили под стражу.

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    Комментарии 2

    27564035605 Дек 2022 в 18:39
    Грамотная любовь. С расписками и договорами
    +1−0
    своих не бросаем05 Дек 2022 в 18:23
    таких надо в окоп, чистить нацию.
    +0−0
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