СМИ пишут о новых взрывах в Одессе и других областях Украины

Взрывы звучат в ряде регионов Украины днем 5 декабря. Об этом пишет РИА Новости.



Так, взрывы были слышны в Черкасской, Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. А также в Одессе, Одесской области и городе Кременчуг в Полтавской области.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также произошли «многочисленные взрывы».



Кроме того, сообщается, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

