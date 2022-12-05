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    СМИ пишут о новых взрывах в Одессе и других областях Украины

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    2 комментария

    Взрывы звучат в ряде регионов Украины днем 5 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

    Так, взрывы были слышны в Черкасской, Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. А также в Одессе, Одесской области и городе Кременчуг в Полтавской области.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также произошли «многочисленные взрывы».

    Кроме того, сообщается, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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    Комментарии 2

    dragvs05 Дек 2022 в 16:13
    Держитесь...
    +5−4
    Читатель №1536205 Дек 2022 в 15:54
    Что-то смайликов не видно... Где те, кто радуется взрывам и гибели людей?
    +7−3
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