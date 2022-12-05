В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков откроют большую выставку, посвящённую портретам художников

Вы увидите больше ста восьмидесяти произведений живописи и скульптуры, инсталляции и арт-объекты из двадцати трёх музеев.
В фокусе внимания масштабного проекта МИСПа — образы художников, созданные коллегами. Вы сможете вслед за авторами выставки проследить связи биографий с образами в искусстве. Героями станут не только современные мастера, но и Тициан и Эль Греко, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни, Ренато Гуттузо и Владимир Маяковский, Сальвадор Дали и Оскар Кокошка. Вы сможете сравнить актуальные и «винтажные» стилистические приёмы, увидеть иронию и комическое начало в художническом мире. Кажется, МИСП предлагает проект, где вместо разделения искусства на эпохи и стили вам предложат увидеть нечто общее, связь между художниками разных эпох.
На экспозиции будут вещи из Русского музея, карельского Музея изобразительных искусств, Музея Академии художеств, Музея театрального и музыкального искусства, Ивановского областного художественного музея, KGallery и других институций. Зрителям предлагают заглянуть в отношения художник-художник и найти новый угол зрения на суть творчества — помимо традиционных романтической и ремесленной трактовок.
Выставка «Портрет художника» пройдёт в Музее искусства Петербурга с 6 декабря 2022 по 26 февраля 2023.
6+
Анастасия Семенович