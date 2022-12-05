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    В Музее искусства Петербурга XX-XXI веков откроют большую выставку, посвящённую портретам художников

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    Вы увидите больше ста восьмидесяти произведений живописи и скульптуры, инсталляции и арт-объекты из двадцати трёх музеев.

    Любавин Анатолий. Белая шляпка
    Любавин Анатолий. Белая шляпкаФото: пресс-служба МИСП
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    В фокусе внимания масштабного проекта МИСПа — образы художников, созданные коллегами. Вы сможете вслед за авторами выставки проследить связи биографий с образами в искусстве. Героями станут не только современные мастера, но и Тициан и Эль Греко, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни, Ренато Гуттузо и Владимир Маяковский, Сальвадор Дали и Оскар Кокошка. Вы сможете сравнить актуальные и «винтажные» стилистические приёмы, увидеть иронию и комическое начало в художническом мире. Кажется, МИСП предлагает проект, где вместо разделения искусства на эпохи и стили вам предложат увидеть нечто общее, связь между художниками разных эпох.

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    На экспозиции будут вещи из Русского музея, карельского Музея изобразительных искусств, Музея Академии художеств, Музея театрального и музыкального искусства, Ивановского областного художественного музея, KGallery и других институций. Зрителям предлагают заглянуть в отношения художник-художник и найти новый угол зрения на суть творчества — помимо традиционных романтической и ремесленной трактовок.

    Выставка «Портрет художника» пройдёт в Музее искусства Петербурга с 6 декабря 2022 по 26 февраля 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Любавин Анатолий. Белая шляпка
    Любавин Анатолий. Белая шляпкаФото: пресс-служба МИСП

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