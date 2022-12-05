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    Россияне оценили вклад волонтеров в решение общественных проблем

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    Две трети россиян (67%) в той или иной степени осведомлены о работе волонтеров в своем регионе. Ничего об этом не слышали 33%. Такие данные опросов приводит ВЦИОМ 5 декабря.

    Вклад добровольцев в решение общественных проблем респонденты в целом оценили на 3,82 балла из возможных 5. При этом треть опрошенных (31%) поставили максимальную оценку.

    Кроме того, опрос показал, что россияне поддерживают вовлечение подрастающего поколения в добровольческую деятельность. Так, 76% граждан сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки были волонтерами.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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