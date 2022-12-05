Россияне оценили вклад волонтеров в решение общественных проблем

Две трети россиян (67%) в той или иной степени осведомлены о работе волонтеров в своем регионе. Ничего об этом не слышали 33%. Такие данные опросов приводит ВЦИОМ 5 декабря.



Вклад добровольцев в решение общественных проблем респонденты в целом оценили на 3,82 балла из возможных 5. При этом треть опрошенных (31%) поставили максимальную оценку.



Кроме того, опрос показал, что россияне поддерживают вовлечение подрастающего поколения в добровольческую деятельность. Так, 76% граждан сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки были волонтерами.