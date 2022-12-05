Мужчина решил обокрасть супермаркет, когда там были сразу 40 полицейских

Житель Флориды, США, попытался обокрасть магазин Walmart в тот момент, когда в здании находились 40 сотрудников полиции, а также сотрудники судебно-медицинской экспертизы, представители общественных организаций и шериф. Они вместе с детьми участвовали в предпраздничной акции «Магазин с полицейским».



Как пишет Mirror, мужчина по имени Бред не подозревал о том, что в супермаркете так много правоохранителей. Он успел украсть духи, перчатки, ножницы, шприц и контейнер, прежде чем был пойман с поличным и задержан.



«Плохая идея, Бред», — заявили в полиции.

