    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, южн

    773мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Мужчина решил обокрасть супермаркет, когда там были сразу 40 полицейских

    5283
    3 комментария

    Житель Флориды, США, попытался обокрасть магазин Walmart в тот момент, когда в здании находились 40 сотрудников полиции, а также сотрудники судебно-медицинской экспертизы, представители общественных организаций и шериф. Они вместе с детьми участвовали в предпраздничной акции «Магазин с полицейским».

    Как пишет Mirror, мужчина по имени Бред не подозревал о том, что в супермаркете так много правоохранителей. Он успел украсть духи, перчатки, ножницы, шприц и контейнер, прежде чем был пойман с поличным и задержан.

    «Плохая идея, Бред», — заявили в полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    DimDimych05 Дек 2022 в 16:03
    Что за духи в Волмарте? "Красная Москва"?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close