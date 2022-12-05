Школьницы стали жертвами нападения неизвестного на юго-западе Германии

Ранним утром в немецкой коммуне Иллеркирхберг (земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии неизвестный напал с ножом на двух школьниц. Об этом 5 декабря сообщают местные СМИ.

Пострадавшие — девочки 13 и 14 лет. В тот момент, когда перед ними появился незнакомец, они были на улице. Очевидцы вызвали полицию и службу спасения. Подростков доставили в больницу с серьёзными увечьями.

Преступник скрылся в жилом доме. Предположительно, в помещении для беженцев. Неясно наверняка, живёт ли он там. Силовики окружили здание, всех жильцов задержали. Среди них, вероятно, был и злоумышленник. Мотив его поступка до сих пор неясен.