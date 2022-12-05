Отремонтирован «забытый» отрезок Токсовского шоссе в Мурино. Торчащие прутья больше не угрожают жителям

В Мурино, рядом с Петербургом, расширен перекрёсток Токсовского шоссе и поворота к шоссе в Лаврики, на участке между Мурино и Новым Девяткино. Раньше здесь на обочине торчала арматура и стояли мятые водоналивные боны.
Как сообщает 5 декабря пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, дорожники вместе с застройщиком обустроили полосы на поворот и нанесли разметку. Полностью запустить движение планируется на этой неделе.
Работы в этом месте начал два года назад другой застройщик, но бросил. В обочинах осталась торчащая арматура, место было огорожено бонами. Местным жители приходилось лавировать между ними, дорожники регулярно получали жалобы. На «Гугл.Панорамах» видно, как выглядел этот участок.