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    Отремонтирован «забытый» отрезок Токсовского шоссе в Мурино. Торчащие прутья больше не угрожают жителям

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    2 комментария
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    В Мурино, рядом с Петербургом, расширен перекрёсток Токсовского шоссе и поворота к шоссе в Лаврики, на участке между Мурино и Новым Девяткино. Раньше здесь на обочине торчала арматура и стояли мятые водоналивные боны.

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    Как сообщает 5 декабря пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, дорожники вместе с застройщиком обустроили полосы на поворот и нанесли разметку. Полностью запустить движение планируется на этой неделе.

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    Работы в этом месте начал два года назад другой застройщик, но бросил. В обочинах осталась торчащая арматура, место было огорожено бонами. Местным жители приходилось лавировать между ними, дорожники регулярно получали жалобы. На «Гугл.Панорамах» видно, как выглядел этот участок.

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Комментарии 2

    Pravda17805 Дек 2022 в 14:33
    На долго?
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