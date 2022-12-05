Житель Красноярского края пытался заживо сжечь экс-сожительницу и двух ее детей

Житель красноярского Енисейска попытался убить свою бывшую сожительницу и ее детей. Об этом сообщает ngs24.ru со ссылкой на региональное СК и саму женщину.
Как рассказали в ведомстве, 33-летний мужчина пришел к дому, в котором живет его бывшая сожительница с 12-летней дочкой и 8-летним сыном. Он был пьян и хотел поговорить. Однако женщина спала. Тогда злоумышленник подпер дверь в дом ковром, поджег его и убежал. Запах дыма первой почувствовала девочка. Она разбудила мать и позвонила дяде.
Женщине с детьми помог оказавшийся рядом водитель такси. Он открыл окно дома и вытащил женщину с детьми из огня.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали поджигателя. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие просит отправить его в СИЗО.
Хозяйка сгоревшего дома рассказала Ngs24.ru о состоянии дома. На его восстановление нужно будет много денег.
«Система отопления сгорела, всё разморозилось. Нет крыши, нет части стен. А то, что не сгорело, — залито», — сказала она.
Также пострадавшая добавила, что за полтора года много раз обращалась в полицию с жалобами на побои и попытки поджога. Женщине, по ее словам, отказывали в возбуждении дела.
Однако в СК заявили, что пострадавшая никуда не обращалась.