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    Житель Красноярского края пытался заживо сжечь экс-сожительницу и двух ее детей

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    2 комментария

    Житель красноярского Енисейска попытался убить свою бывшую сожительницу и ее детей. Об этом сообщает ngs24.ru со ссылкой на региональное СК и саму женщину.

    Как рассказали в ведомстве, 33-летний мужчина пришел к дому, в котором живет его бывшая сожительница с 12-летней дочкой и 8-летним сыном. Он был пьян и хотел поговорить. Однако женщина спала. Тогда злоумышленник подпер дверь в дом ковром, поджег его и убежал. Запах дыма первой почувствовала девочка. Она разбудила мать и позвонила дяде.

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    Женщине с детьми помог оказавшийся рядом водитель такси. Он открыл окно дома и вытащил женщину с детьми из огня.

    Сотрудники правоохранительных органов уже задержали поджигателя. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие просит отправить его в СИЗО.

    Хозяйка сгоревшего дома рассказала Ngs24.ru о состоянии дома. На его восстановление нужно будет много денег.

    «Система отопления сгорела, всё разморозилось. Нет крыши, нет части стен. А то, что не сгорело, — залито», — сказала она.

    Также пострадавшая добавила, что за полтора года много раз обращалась в полицию с жалобами на побои и попытки поджога. Женщине, по ее словам, отказывали в возбуждении дела.

    Однако в СК заявили, что пострадавшая никуда не обращалась.

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    Комментарии 2

    Hmyr’05 Дек 2022 в 15:03
    Как убьют, так и приходите. Это всё, что нужно знать о полиции
    +2−0
    nickson6005 Дек 2022 в 14:52
    Что тут комментировать? И так всё понятно - скрепы.
    +1−0
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