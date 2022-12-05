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    Знакомый оставил петербургского врача без машины в «Охта парке»

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    У врача умыкнули машину в горнолыжном комплексе под Петербургом. Нашли машину через полтора часа в Пушкине — с пьяным гостем за рулем.

    В 02:19 4 декабря в полицию обратился завотделением одной из петербургских поликлиник. Мужчина рассказал, что его знакомый похитил с территории «Охта парка» в Мистолово его Nissan Juke 2011 года выпуска, стало известно «Фонтанке» 5 декабря. В 03:40 сотрудники ГИБДД остановили угнанный «Ниссан» у дома 12, строение 2 по Камероновской улице в Пушкине. За рулем машины находился пьяный 34-летний житель Екатеринбурга. Мужчину передали сотрудникам МВД и доставили в полицию, а машину после осмотра вернули хозяину под сохранную расписку.

    В отношении задержанного составили административные протоколы за «пьяную» езду, вождение без документов на машину и мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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