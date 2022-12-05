«Устойчивая траектория». Мурашко рассказал о снижении смертности от онкологии в России

Смертность от онкологических заболеваний в России снизилась почти на 5% по сравнению с 2019 годом. Кроме этого в стране наблюдается снижение на 10% смертности от болезней системы кровообращения. Об этом в ходе международного «Российская неделя здравоохранения-2022» 5 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически, за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

