В Петербурге задержали мужчину, который прорывался на склад с топором

В Московском районе Петербурга в субботу ночью задержали нетрезвого горожанина, который так сильно хотел попасть на склад, что принялся рубить дверь. Вероятно, он бы смог закончить начатое, если бы не камеры видеонаблюдения.
О случае на улице Пилотов 5 декабря сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Известно, что мужчина воспользовался топором, который висел на пожарном щите.
Вневедомственная охрана прибыла на место после того, как сотрудники склада нажали кнопку тревожной сигнализации. Задержанного доставили в 51 отдел полиции, а опасный предмет у него забрали.