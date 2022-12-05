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    В Петербурге задержали мужчину, который прорывался на склад с топором

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    2 комментария

    В Московском районе Петербурга в субботу ночью задержали нетрезвого горожанина, который так сильно хотел попасть на склад, что принялся рубить дверь. Вероятно, он бы смог закончить начатое, если бы не камеры видеонаблюдения.

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    О случае на улице Пилотов 5 декабря сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Известно, что мужчина воспользовался топором, который висел на пожарном щите.

    Вневедомственная охрана прибыла на место после того, как сотрудники склада нажали кнопку тревожной сигнализации. Задержанного доставили в 51 отдел полиции, а опасный предмет у него забрали.

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    Комментарии 2

    chip105 Дек 2022 в 14:24
    На тролля похож, наверное за дверями склада была его сокровищница)
    +0−0
    Ярополк05 Дек 2022 в 13:41
    Думал жена домой не пускает.
    +0−0
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