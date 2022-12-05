«Газель» поскользнулась на Дороге Жизни и влетела в столб. Есть пострадавшие

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса произошло ночью 5 декабря во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков понадобилась троим.



Как стало известно «Фонтанке», в половине четвертого часа утра на трассе Петербург — Морье во Всеволожске 43-летний москвич на автомобиле «Газель NEXT» выбрал скорость, не учтя погодные условия, и не справился с управлением. В итоге микроавтобус наехал на бордюрный камень, а потом врезался в столб.

В результате аварии пострадали три пассажира «Газели»: двое мужчин и женщина. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии.