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    Два самосвала и две легковые не поделили КАД на севере Петербурга

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    1 комментарий

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Массовое ДТП с участием грузовиков затрудняет движение по кольцевой автодороге Петербурга на севере города утром 5 декабря. Машины заняли две полосы на развязке с Западным скоростным диаметром.

    Около 9:50 на 10-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с Западным скоростным диаметром, столкнулись четыре автомобиля: два грузовых и два легковых, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что в аварию попали самосвалы.

    ДТП обошлось без пострадавших. Аварийный транспорт занял вторую и переходно-скоростную полосы. По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД наблюдается небольшой затор.

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    Комментарии 1

    26611912005 Дек 2022 в 12:28
    грузовики на кад и зсд достали уже. ездят как хотят, по любой полосе. следить как-то надо за этим.
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