Два самосвала и две легковые не поделили КАД на севере Петербурга

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Массовое ДТП с участием грузовиков затрудняет движение по кольцевой автодороге Петербурга на севере города утром 5 декабря. Машины заняли две полосы на развязке с Западным скоростным диаметром.

Около 9:50 на 10-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с Западным скоростным диаметром, столкнулись четыре автомобиля: два грузовых и два легковых, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что в аварию попали самосвалы.