Приставы в Петербурге охотятся на собачников. Не на всех

За десять месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с жителей города почти 300 тысяч рублей штрафов за нарушения при выгуле собак. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.



Согласно местному законодательству, денежные наказания предусмотрены для горожан, которые выгуливают собак без намордника и поводка в случае, если питомцы имеют в холке более 40 сантиметров. Протоколы составляют работники районной администрации.



«Нарушителям даётся добровольный срок для оплаты штрафа в 60 дней, если платёж не поступает, то административные штрафы передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания», — объяснили в пресс-службе.

