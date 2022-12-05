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    Приставы в Петербурге охотятся на собачников. Не на всех

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    19 комментариев

    За десять месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с жителей города почти 300 тысяч рублей штрафов за нарушения при выгуле собак. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

    Согласно местному законодательству, денежные наказания предусмотрены для горожан, которые выгуливают собак без намордника и поводка в случае, если питомцы имеют в холке более 40 сантиметров. Протоколы составляют работники районной администрации.

    «Нарушителям даётся добровольный срок для оплаты штрафа в 60 дней, если платёж не поступает, то административные штрафы передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания», — объяснили в пресс-службе.

    Так, например, судебные приставы Красносельского района взыскали тысячу рублей штрафа с 25-летней петербурженки, которая выгуливала собаку в парке без намордника и поводка. Сотрудники районной администрации составили протокол на месте.

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    Комментарии 19

    Delon05 Дек 2022 в 12:23
    На лестничной площадке живет семья, держат большую собаку. Выгуливают без намордника. На мои обращения не обращают внимание. Участковый этими делами не занимается...
    +2−0
    Джастис05 Дек 2022 в 12:07
    В парках вообще никаких собак быть не должно: ни маленьких, ни больших. Люди туда ходят гулять, расслабляться, а не от собак уворачиваться. А уж мелкие собаки - самые тупые и злобные. У нас гуляет одна дама с двумя собачонками, хотя и на поводках, они всех мимо проходящих облаивают и норовят цапнуть. Причем, одну зовут Люда, а другую Наташка.
    +3−0
    27419388905 Дек 2022 в 11:27
    Повесить "умные камеры" (с идент. личности), штрафы будут приходить автоматически и бегать ни за кем не надо.
    +4−0
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