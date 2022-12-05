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    «Лексус» с трудом угадывается в клубке металла. Молодой водитель разбился под Гатчиной

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    5 комментариев

    Смертельное ДТП произошло в воскресенье в Гатчинском районе Ленинградской области, в районе населённых пунктов Зайцево и Ижора. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 декабря.

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    По предварительным данным, 4 декабря около 6:15 на 32-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков Lexus IS200 съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. За рулём находился 24-летний мужчина, житель Гатчины. Предположительно, водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. Про него известно, что в этом году его шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

    Очевидцы разглядели в «клубке металла» синий «Лексус». «Все службы на месте, фоткать не стал, потому как там в полный фарш машина», — рассказывает Алексей в группе «Авто Гатчина» во «ВКонтакте». «Там жёстко, конечно, машина столб обвила, как веревка, и непонятно, как туда попал, там же и ограждения есть», — пишет Илья. «Я думал, там две машины. Потом пригляделся — одна. Жесть. Скорость, наверное, была 100+. И шина, как я понял, летняя была», — добавляет Степан. В группе отмечают, что незадолго до ДТП водитель выложил в соцсети фотографию спидометра, на котором было 200 км/ч.

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    Комментарии 5

    Guddd-Head05 Дек 2022 в 10:19
    Пацан к успеху шёл
    +0−0
    Польза санкций05 Дек 2022 в 10:02
    Зато спасены жизни пешеходов и других автолюбителей.
    +4−1
    27465219605 Дек 2022 в 09:41
    А, что угадывает "Лексус"?
    Или редакции неведомо, что в русском языке есть возвратная частица -ся, добавляемая к глаголу?
    +1−4
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