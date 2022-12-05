«Лексус» с трудом угадывается в клубке металла. Молодой водитель разбился под Гатчиной

Смертельное ДТП произошло в воскресенье в Гатчинском районе Ленинградской области, в районе населённых пунктов Зайцево и Ижора. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 декабря.
По предварительным данным, 4 декабря около 6:15 на 32-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков Lexus IS200 съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. За рулём находился 24-летний мужчина, житель Гатчины. Предположительно, водитель не справился с управлением. Он погиб на месте. Про него известно, что в этом году его шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
Очевидцы разглядели в «клубке металла» синий «Лексус». «Все службы на месте, фоткать не стал, потому как там в полный фарш машина», — рассказывает Алексей в группе «Авто Гатчина» во «ВКонтакте». «Там жёстко, конечно, машина столб обвила, как веревка, и непонятно, как туда попал, там же и ограждения есть», — пишет Илья. «Я думал, там две машины. Потом пригляделся — одна. Жесть. Скорость, наверное, была 100+. И шина, как я понял, летняя была», — добавляет Степан. В группе отмечают, что незадолго до ДТП водитель выложил в соцсети фотографию спидометра, на котором было 200 км/ч.