    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    775мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Мускулистого жителя севера Петербурга задержали после заявления об изнасиловании, но пострадавшим может оказаться он сам

    6257
    обсудить

    Следственный комитет Выборгского района Петербурга разбирается в отношениях мужчины и женщины после того, как последняя заявила о нежелательном сексе.

    В единую службу спасения 112 накануне около пяти утра позвонила 18-летняя петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Она рассказала, что пришла в гости к знакомому на Северный проспект. Они выпили, а потом мужчина изнасиловал её. После чего заснул.

    Когда наряд прибыл в квартиру, то нашел там полусонного и нетрезвого 23-летнего хозяина, а также заявительницу. Последняя уточнила, что насилие произошло несмотря на то, что она сказала мужчине, что ВИЧ-положительна.

    Мужчину опросили в 36-м отделе полиции и отпустили. А девушку увезли в больницу на освидетельствование.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Подозреваемый в социальной сети ведет сразу несколько страниц, и аватарки на всех обязательно демонстрируют его мускулы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close