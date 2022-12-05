Мускулистого жителя севера Петербурга задержали после заявления об изнасиловании, но пострадавшим может оказаться он сам

Следственный комитет Выборгского района Петербурга разбирается в отношениях мужчины и женщины после того, как последняя заявила о нежелательном сексе.



В единую службу спасения 112 накануне около пяти утра позвонила 18-летняя петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. Она рассказала, что пришла в гости к знакомому на Северный проспект. Они выпили, а потом мужчина изнасиловал её. После чего заснул.



Когда наряд прибыл в квартиру, то нашел там полусонного и нетрезвого 23-летнего хозяина, а также заявительницу. Последняя уточнила, что насилие произошло несмотря на то, что она сказала мужчине, что ВИЧ-положительна.

