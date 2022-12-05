    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    775мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Патриарх Кирилл призвал руководство России к повороту на Восток

    2913
    14 комментариев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что происходящее в отношениях с Западом дает сигнал руководству России к повороту на Восток, прежде всего — на российский Восток. Об этом патриарх заявил 4 декабря.


    «То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно <…> дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство», — рассказал он на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым и архиепископом Якутским и Ленским Романом (Лукиным) (цитата по сайту РПЦ).

    Глава РПЦ отметил, что речь идет о пространстве нашей страны. По мнению патриарха, поворот на Восток будет содействовать процветанию Якутии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Sonata05 Дек 2022 в 09:23
    Он там бывал вообще?
    +2−0
    alexadmin05 Дек 2022 в 09:12
    Столицу в Иркутск и всем в дацан?
    +1−0
    27541179805 Дек 2022 в 09:10
    Это после того, как их вышибли из Киево-Печерской Лавры? Якуты, держитесь...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close