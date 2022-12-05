Патриарх Кирилл призвал руководство России к повороту на Восток

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что происходящее в отношениях с Западом дает сигнал руководству России к повороту на Восток, прежде всего — на российский Восток. Об этом патриарх заявил 4 декабря.





«То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно <…> дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство», — рассказал он на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым и архиепископом Якутским и Ленским Романом (Лукиным) (цитата по сайту РПЦ).

Глава РПЦ отметил, что речь идет о пространстве нашей страны. По мнению патриарха, поворот на Восток будет содействовать процветанию Якутии.