Плющенко обыграл Тутберидзе и Мишина на прыжковом турнире в Петербурге

Победой команды двукратного олимпийского чемпиона завершился командный чемпионат России по прыжкам, который проходил в петербургском СК «Юбилейный» 4 декабря. Второе место заняла Этери Тутберидзе, а третье — Алексей Мишин, под руководством которого Плющенко выиграл все свои награды.



По регламенту, каждый наставник выставил по одной паре и по шесть одиночников. Соревнования проходили в пять кругов: сначала пары, потом по два одиночника от каждой команды. Во втором круге одиночники должны были сделать любой тройной прыжок, в третьем — любой четверной, в четвертом — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в пятом — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков. Одиночники в каждом раунде могли выполнить по две попытки, обе шли в зачет.