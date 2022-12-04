    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, южн

    778мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.77eur64.99

    Плющенко обыграл Тутберидзе и Мишина на прыжковом турнире в Петербурге

    3336
    2 комментария

    Победой команды двукратного олимпийского чемпиона завершился командный чемпионат России по прыжкам, который проходил в петербургском СК «Юбилейный» 4 декабря. Второе место заняла Этери Тутберидзе, а третье — Алексей Мишин, под руководством которого Плющенко выиграл все свои награды.

    По регламенту, каждый наставник выставил по одной паре и по шесть одиночников. Соревнования проходили в пять кругов: сначала пары, потом по два одиночника от каждой команды. Во втором круге одиночники должны были сделать любой тройной прыжок, в третьем — любой четверной, в четвертом — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в пятом — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков. Одиночники в каждом раунде могли выполнить по две попытки, обе шли в зачет.

    В итоге места распределились следующим образом:

    1. Команда Евгения Плющенко (Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина — Александр Галлямов) — 16 очков;

    2. Команда Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов) — 12;

    3. Команда Алексея Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский) — 8.

    Напомним, что фигуристы боролись за общий призовой фонд в размере 10 млн рублей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close