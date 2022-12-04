Плющенко обыграл Тутберидзе и Мишина на прыжковом турнире в Петербурге

Победой команды двукратного олимпийского чемпиона завершился командный чемпионат России по прыжкам, который проходил в петербургском СК «Юбилейный» 4 декабря. Второе место заняла Этери Тутберидзе, а третье — Алексей Мишин, под руководством которого Плющенко выиграл все свои награды.
По регламенту, каждый наставник выставил по одной паре и по шесть одиночников. Соревнования проходили в пять кругов: сначала пары, потом по два одиночника от каждой команды. Во втором круге одиночники должны были сделать любой тройной прыжок, в третьем — любой четверной, в четвертом — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в пятом — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков. Одиночники в каждом раунде могли выполнить по две попытки, обе шли в зачет.
В итоге места распределились следующим образом:
1. Команда Евгения Плющенко (Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина — Александр Галлямов) — 16 очков;
2. Команда Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов) — 12;
3. Команда Алексея Мишина (Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский) — 8.
Напомним, что фигуристы боролись за общий призовой фонд в размере 10 млн рублей.