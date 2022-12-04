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    В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую застрелили в машине

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    Подозреваемого в убийстве 30-летней женщины, тело которой с огнестрельным ранением нашли в машине на Вешняковской улице, задержали в Москве. Об этом 4 декабря сообщил Следственный комитет столицы.

    Мужчину доставляют в отдел для проведения следственных действий.

    Один из работодателей погибшей женщины ранее рассказал »Газете.ру», что погибшая была гражданкой Украины и занималась у него уборкой. Собеседник издания охарактеризовал ее как неконфликтную и милую.

    Телеграм-канал «112» выяснил, что 30-летняя женщина была замужем за 65-летним мужчиной. После развода, как утверждает «112», именно от него женщине стали поступать угрозы. Ранее о проверке бывшего мужа на причастность к убийству сообщал СК Москвы.

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