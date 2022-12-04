В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую застрелили в машине

Подозреваемого в убийстве 30-летней женщины, тело которой с огнестрельным ранением нашли в машине на Вешняковской улице, задержали в Москве. Об этом 4 декабря сообщил Следственный комитет столицы.

Мужчину доставляют в отдел для проведения следственных действий.

Один из работодателей погибшей женщины ранее рассказал »Газете.ру», что погибшая была гражданкой Украины и занималась у него уборкой. Собеседник издания охарактеризовал ее как неконфликтную и милую.

Телеграм-канал «112» выяснил, что 30-летняя женщина была замужем за 65-летним мужчиной. После развода, как утверждает «112», именно от него женщине стали поступать угрозы. Ранее о проверке бывшего мужа на причастность к убийству сообщал СК Москвы.