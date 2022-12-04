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    В Киеве могут перестать работать больницы: новости вокруг спецоперации за 4 декабря

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    Потолок цен на российскую нефть будет составлять 60 долларов за баррель
    Потолок цен на российскую нефть будет составлять 60 долларов за баррельФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 декабря.

    Потолок цен на нефть

    Введение потолка цен на российскую нефть вызвало немало споров. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что это решение навредит экономике Европы.

    — Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны, — передает ТАСС слова Сияйрто.

    Владимир Зеленский остался недоволен ограничениями, так как посчитал их недостаточно жесткими. По его мнению, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда все равно придется применять «более сильные инструменты».

    — В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — сказал он в видеообращении.

    Что думают в России

    Вице-премьер Александр Новак дал интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал о своей точке зрения на рынок нефти. Тезисно:

    • рынок находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но сохраняется неопределенность;
    • введение потолка цен на нефть является неприемлемым;
    • Россия прорабатывает механизмы, которые позволят избежать поставок нефти в страны, которые введут ценовой потолок;
    • Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если из-за этого придется сократить добычу.

    Ситуация на Украине

    В стране продолжаются перебои с электричеством. Как сообщила замглавы украинского Минздрава Мария Карчевич, при ухудшении ситуации в стране могут приостановить оказание плановой медицинской помощи.

    — С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут предприниматься только экстренные действия, операции, — сказала Карчевич телеканалу «Рада».

    При этом власти стараются обеспечить больницы генераторами.

    Похожую информацию сообщает «РБК Украина» со ссылкой на руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации Наталью Вишневскую. По информации издания, медучреждениям рекомендовали прекратить плановые госпитализации из-за боевых действий и возможной работы в условиях отключения электричества, водо- и теплоснабжения. Об этом

    Проблемы возникли на молдавско-украинской границе. По информации пограничной полиции Молдавии, пять контрольно-пропускных пунктов приостановили работу из-за сбоев в электроснабжении.

    Потолок цен на российскую нефть будет составлять 60 долларов за баррель
    Потолок цен на российскую нефть будет составлять 60 долларов за баррельФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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