В Киеве могут перестать работать больницы: новости вокруг спецоперации за 4 декабря

Потолок цен на российскую нефть будет составлять 60 долларов за баррель

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 декабря.

— Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии и в итоге достигли своей цели: Венгрия была освобождена от ограничения цен на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны, — передает ТАСС слова Сияйрто.

Введение потолка цен на российскую нефть вызвало немало споров. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что это решение навредит экономике Европы.

Владимир Зеленский остался недоволен ограничениями, так как посчитал их недостаточно жесткими. По его мнению, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда все равно придется применять «более сильные инструменты».

— В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — сказал он в видеообращении.

Что думают в России

Вице-премьер Александр Новак дал интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал о своей точке зрения на рынок нефти. Тезисно: