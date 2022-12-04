В Нижневартовске из-за взрыва бытового газа обрушился пятиэтажный дом. Есть погибшие

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, погибли два человека, восемь травмированы. Позже в МЧС РФ сообщили, что количество погибших возросло до четырех.

Десять человек спасены. Под завалами, по предварительным данным, находятся три человека. В больницу доставили трех человек, из которых двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Взрыв случился в пятиэтажке на улице Мира. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.