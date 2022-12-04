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    В Нижневартовске из-за взрыва бытового газа обрушился пятиэтажный дом. Есть погибшие

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    Фото: МЧС г. Нижневартовска
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    В Нижневартовске из-за взрыва бытового газа обрушились два этажа пятиэтажного дома вечером 4 декабря.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, погибли два человека, восемь травмированы. Позже в МЧС РФ сообщили, что количество погибших возросло до четырех.

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    Десять человек спасены. Под завалами, по предварительным данным, находятся три человека. В больницу доставили трех человек, из которых двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

    Взрыв случился в пятиэтажке на улице Мира. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома. На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.

    Telegram-канал «112» уточняет, что причиной взрыва и последующего обрушения части здания стал paзгepмeтизиpoвaнный газовый баллон, который обнаружили в квартире на втором этаже. Сам дом не газифицирован.

    Фото: МЧС г. Нижневартовска

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