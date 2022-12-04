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    Патриотичные артисты и агитбригады из Снегурочек. РБК сообщил о рекомендациях Кремля по празднованию Нового года

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    Администрация президента РФ подготовила рекомендации по проведению новогодних мероприятий для региональных властей, учреждений культуры и госкомпаний, сообщает РБК 4 декабря. Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердил ему собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

    Как сообщает издание, детские елки предлагается проводить в традиционном формате, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». При этом организаторам рекомендуют предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление».

    В мероприятиях для взрослых существует запрос граждан «на проявление сдержанности в расходах», отмечается в документе, на который ссылается РБК. При этом новогодние ярмарки рекомендуется использовать как «инструмент общественной консолидации», где можно собрать и отправить подарок участникам СВО. К примеру, на них предлагается разместить стенды «Все для победы».

    При подготовке концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», пишет РБК. Среди них «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

    Регионам и муниципалитетам также предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников СВО с детьми, собирать и отправлять поздравительные открытки участникам спецоперации от имени их семей и поздравить раненых в госпиталях. А регионам, которые шефствуют над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить там елки и торжественно их открыть.

    Также, по данным издания, предполагается сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить военных в зоне СВО «в подшефных воинских частях». В самих частях Кремль советует установить новогодние елки с игрушками «в виде различных пожеланий от детей», а также игрушками, которые они сделали своими руками.

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