Патриотичные артисты и агитбригады из Снегурочек. РБК сообщил о рекомендациях Кремля по празднованию Нового года

Администрация президента РФ подготовила рекомендации по проведению новогодних мероприятий для региональных властей, учреждений культуры и госкомпаний, сообщает РБК 4 декабря. Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердил ему собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

Как сообщает издание, детские елки предлагается проводить в традиционном формате, а любые ограничения признаются «крайне нежелательными». При этом организаторам рекомендуют предусмотреть «упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление».

В мероприятиях для взрослых существует запрос граждан «на проявление сдержанности в расходах», отмечается в документе, на который ссылается РБК. При этом новогодние ярмарки рекомендуется использовать как «инструмент общественной консолидации», где можно собрать и отправить подарок участникам СВО. К примеру, на них предлагается разместить стенды «Все для победы».

При подготовке концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотической направленности», пишет РБК. Среди них «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.