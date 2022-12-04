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    Певец Сергей Жуков отменил запрет на вход в свои бары в камуфляже после инцидента в Краснодаре

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    Певец Сергей Жуков, владеющий сетью баров «Руки вверх», отреагировал на появившееся в сети видео, на котором мужчину в камуфляжной одежде не пускают в его заведение в Краснодаре. В видеообращении в своем телеграм-канале 4 декабря Жуков рассказал, что раньше действительно действовал дресс-код, подразумевающий запрет на камуфляж, спортивную или грязную одежду. Однако теперь, как отметил певец, «времена изменились», и он отменил запрет на вход для посетителей в милитари.

    На видеозаписи, которая накануне распространилась в соцсетях и телеграм-каналах, охранник бара объясняет мужчине, что не может его пустить из-за камуфляжной одежды. Тот в свое оправдание говорит, что он военный, который приехал на два дня, поэтому другой одежды у него с собой нет. Как позже рассказал РИА Новости сотрудник заведения, мужчине отказали во входе из-за агрессивного поведения. Сам Жуков объяснил, что мужчине отказали, потому что на камуфляже не было каких-либо знаков отличия.

    «Когда я об этом узнал, сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары. Ребята правы. Времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар... Теперь все будет по-другому», — заявил Жуков в обращении.

    Певец пообещал лично пригласить участника инцидента в бар, если он действительно военный или вернулся из зоны боевых действий, но аккаунт, с которого рассылали видео, закрытый и больше на контакт не выходит.

    «Времена нынче такие, что любой провокатор с телефоном может представиться кем угодно. Так бывает», — добавил Жуков.

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