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    ФПК объявила о повышении тарифов на проезд в купейных вагонах и СВ

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    Стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» вырастет с января следующего года. О повышении тарифов сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в холдинг «РЖД»).

    В поездах, которые курсируют внутри России, с 1 января 2023 года тарифы будут проиндексированы на 8,1 процента к уровню 2022 года, приводит сообщение компании РИА Новости. ФПК также отметила, что в подавляющем большинстве вагонов купе, СВ и «люкс» система ценообразования динамическая. На финальную стоимость проезда влияет сезон, день недели и количество проданных мест.

    ФПК занимается пассажирскими перевозками почти во всех поездах дальнего следования в России. В регулируемом сегменте — плацкарт и общие вагоны — тарифы для нее определяет ФАС, в нерегулируемом — СВ, купе и люкс — их устанавливает сама компания. Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика.

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