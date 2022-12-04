ФПК объявила о повышении тарифов на проезд в купейных вагонах и СВ

Стоимость проезда в купе, СВ и вагонах класса «люкс» вырастет с января следующего года. О повышении тарифов сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в холдинг «РЖД»).

В поездах, которые курсируют внутри России, с 1 января 2023 года тарифы будут проиндексированы на 8,1 процента к уровню 2022 года, приводит сообщение компании РИА Новости. ФПК также отметила, что в подавляющем большинстве вагонов купе, СВ и «люкс» система ценообразования динамическая. На финальную стоимость проезда влияет сезон, день недели и количество проданных мест.