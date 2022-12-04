В Петербурге ястребы, не стесняясь камер, пообедали голубями

Пернатого хищника и его обед запечатлели в центре Петербурга. Ястреб-тетеревятник удачно поохотился на голубя.
читатель «Фонтанки» Ирина
«В воздухе убил птицу. Вороны кричали, с неба падали перья, я подумала, что они подрались», — рассказала 4 декабря «Фонтанке» очевидица. Птичью охоту она заметила на этой неделе на Тверской улице.
Похожую картину наблюдали петербуржцы и на Приморском проспекте у парка 300-летия. Хищник посидел на снегу с добычей в лапах, а потом схватил ее и улетел под карканье ворон.
читатель «Фонтанки» Елена
На предоставленных кадрах — ястреб-тетеревятник, рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В Петербурге гнездится несколько десятков семей этого вида, они охотятся на ворон и голубей, а последних часто оставляют с выеденными грудками.