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    В Петербурге ястребы, не стесняясь камер, пообедали голубями

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    Пернатого хищника и его обед запечатлели в центре Петербурга. Ястреб-тетеревятник удачно поохотился на голубя.

    читатель «Фонтанки» Ирина

    «В воздухе убил птицу. Вороны кричали, с неба падали перья, я подумала, что они подрались», — рассказала 4 декабря «Фонтанке» очевидица. Птичью охоту она заметила на этой неделе на Тверской улице.

    Похожую картину наблюдали петербуржцы и на Приморском проспекте у парка 300-летия. Хищник посидел на снегу с добычей в лапах, а потом схватил ее и улетел под карканье ворон.

    читатель «Фонтанки» Елена

    На предоставленных кадрах — ястреб-тетеревятник, рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В Петербурге гнездится несколько десятков семей этого вида, они охотятся на ворон и голубей, а последних часто оставляют с выеденными грудками.

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