В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Число новых случаев перевалило за 800

За последние сутки в Петербурге выявили 812 новых случаев коронавируса, говорится в сводке оперштаба от 4 декабря. Это на 14 больше, чем днем ранее.



При этом число госпитализаций немного сократилось. В больницы за день попали 117 пациентов с COVID-19, тогда как днем ранее 161. Выздоровели 472 пациента, а скончались 16. Накануне выздоровевших было меньше (453), а умерших больше (17).

Сейчас в городе на COVID-19 работают 8 городских стационаров. Развернуты 2 003 койки.

В России за сутки выявлено 6 598 случаев. Госпитализированы 722 человека. Выздоровели 4 589, а скончались 55 пациентов. Лидер по суточной заболеваемости все еще Москва, где насчитали 1 136 новых случаев.