В Подмосковье девочку 14 лет подозревают в убийстве шестилетнего брата

Тело шестилетнего ребенка обнаружили в частном доме Богородского городского округа Ногинска 4 декабря. В смерти мальчика подозревают его старшую сестру.
Как сообщает Следственный комитет Подмосковья, по предварительной информации, 14-летняя девочка избила брата, травмы оказались смертельными. Что стало причиной поступка, пока не уточняется.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи уже допросили родителей и подозреваемую, в ближайшее время будут допрошены школьные учителя и психолог. Девочке предстоит пройти психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.