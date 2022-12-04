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    В Подмосковье девочку 14 лет подозревают в убийстве шестилетнего брата

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    Тело шестилетнего ребенка обнаружили в частном доме Богородского городского округа Ногинска 4 декабря. В смерти мальчика подозревают его старшую сестру.

    Как сообщает Следственный комитет Подмосковья, по предварительной информации, 14-летняя девочка избила брата, травмы оказались смертельными. Что стало причиной поступка, пока не уточняется.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи уже допросили родителей и подозреваемую, в ближайшее время будут допрошены школьные учителя и психолог. Девочке предстоит пройти психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

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