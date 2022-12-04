В Петергофе горела Audi. В этом видят чей-то злой умысел

Вечером субботы на Константиновской улице в Петергофе горела Audi А6 Avant. Следствие полагает, что загореться машине кто-то помог.



Машина стояла у дома 21, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. Судя по всему, пострадала она не сильно: осталось поврежденным покрытие левого крыла. На камеры поджог не попал — с места происшествия взяли только образец горючего.

По данным СПАРК, предполагаемый хозяин машины раньше владел автобизнесом, а сейчас работает гендиректором ритуальной фирмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.