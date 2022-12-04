    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    779мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99

    В Петергофе горела Audi. В этом видят чей-то злой умысел

    1659
    обсудить

    Вечером субботы на Константиновской улице в Петергофе горела Audi А6 Avant. Следствие полагает, что загореться машине кто-то помог.

    Машина стояла у дома 21, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. Судя по всему, пострадала она не сильно: осталось поврежденным покрытие левого крыла. На камеры поджог не попал — с места происшествия взяли только образец горючего.

    По данным СПАРК, предполагаемый хозяин машины раньше владел автобизнесом, а сейчас работает гендиректором ритуальной фирмы.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close