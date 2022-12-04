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    Россияне просрочили по потребкредитам рекордную сумму в 631 миллиард рублей

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    Объем просроченных россиянами потребительских кредитов в октябре достиг рекордного уровня в 631,1 млрд рублей. Это произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней.

    В октябре количество открытых у россиян потребительских ссуд увеличилось на 1,4 % и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1 % и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей, а просроченная задолженность достигла 631,1 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

    В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности, полагают эксперты бюро.

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