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    Кроссовка за 40 тысяч или документы. Из канала Грибоедова вместе с МЧС спасали упавшие вещи

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    На канале Грибоедова развернулась масштабная спасательная операция с участием учеников актерской школы — причем никаких фильмов там не снимали. Все было по-настоящему: требовалась помощь студенту, который уронил на лед дорогую ему вещь.

    читатель «Фонтанки»

    О происшествии «Фонтанке» 4 декабря рассказали представители школы «Первый шаг в кино», которая располагается в доме 49 по набережной канала. Прошлым вечером ученики заметили, что на лед по «канату» из связанных курток спускается молодой человек. С ним были товарищи — по словам очевидцев, компания пыталась достать со льда кроссовок «за 40 тысяч рублей», потеря которого была бы серьезным ударом по кошельку студента.

    «Наши ребята вызвали МЧС и отговорили владельца спускаться за обувью», — рассказал «Фонтанке» главный педагог школы Никита Грибанов.

    Вещь, по его словам, молодой человек получил обратно — об этом позаботились сотрудники МЧС. В самом ведомстве, впрочем, про обувь не упоминали: в пресс-службе «Фонтанке» сообщили, что спасали не кроссовок, а документы.

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