На Парнасе погиб пешеход, который угодил под колеса двух автомобилей

Пешехода дважды сбили на Парнасе в Петербурге ранним утром 3 декабря. Через 20 минут после первого ДТП его сбила вторая машина. Ни один из водителей на месте не задержался, так что после аварий их пришлось поискать.
Аварии произошли у дома 3 по 4-му Верхнему переулку, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. По предварительным данным, около 05:40 на мужчину вне зоны пешеходного перехода наехал «Мерседес» с 47-летним водителем. Вероятно, пострадавший остался лежать на дороге, потому что в шесть утра на него наехал «Фольксваген» с 40-летним водителем.
За прошедший год оба водителя несколько раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД: первый — за проблемы со страховкой, второй — за проезд на красный, а также оба — за быстрое вождение.
«Бесит, когда люди с тележками в торговых центрах не соблюдают ПДД», — репост с такой цитатой красуется на странице одного из автомобилистов в соцсети. Известно, что двадцать лет назад водитель «Мерседеса» был фигурантом дела о незаконном сбыте оружия, но его прекратили.
По факту аварии проводится проверка.