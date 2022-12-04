На Парнасе погиб пешеход, который угодил под колеса двух автомобилей

Пешехода дважды сбили на Парнасе в Петербурге ранним утром 3 декабря. Через 20 минут после первого ДТП его сбила вторая машина. Ни один из водителей на месте не задержался, так что после аварий их пришлось поискать.

Аварии произошли у дома 3 по 4-му Верхнему переулку, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. По предварительным данным, около 05:40 на мужчину вне зоны пешеходного перехода наехал «Мерседес» с 47-летним водителем. Вероятно, пострадавший остался лежать на дороге, потому что в шесть утра на него наехал «Фольксваген» с 40-летним водителем.