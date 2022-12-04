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    На Парнасе погиб пешеход, который угодил под колеса двух автомобилей

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    Пешехода дважды сбили на Парнасе в Петербурге ранним утром 3 декабря. Через 20 минут после первого ДТП его сбила вторая машина. Ни один из водителей на месте не задержался, так что после аварий их пришлось поискать.

    Аварии произошли у дома 3 по 4-му Верхнему переулку, стало известно «Фонтанке» 4 декабря. По предварительным данным, около 05:40 на мужчину вне зоны пешеходного перехода наехал «Мерседес» с 47-летним водителем. Вероятно, пострадавший остался лежать на дороге, потому что в шесть утра на него наехал «Фольксваген» с 40-летним водителем.

    За прошедший год оба водителя несколько раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД: первый — за проблемы со страховкой, второй — за проезд на красный, а также оба — за быстрое вождение.

    «Бесит, когда люди с тележками в торговых центрах не соблюдают ПДД», — репост с такой цитатой красуется на странице одного из автомобилистов в соцсети. Известно, что двадцать лет назад водитель «Мерседеса» был фигурантом дела о незаконном сбыте оружия, но его прекратили.

    По факту аварии проводится проверка.

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