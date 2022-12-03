Под Выборгом Renault насмерть сбил школьника, который бежал на красный

Трагедией закончилась вечерняя прогулка для юного жителя Светогорска в Выборгском районе Ленобласти.
Как сообщает 3 декабря пресс-служба региональной прокуратуры, ДТП произошло около 20:30 на улице Победы. По предварительным данным, трое пешеходов перебегали дорогу на красный свет. Один из них не успел прошмыгнуть мимо машин и угодил под колеса Renault Logan.
Сбитый 14-летний подросток скончался на месте аварии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.