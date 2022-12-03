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    В Кремле заявили об отсутствии новой информации о мобилизации в РФ: новости вокруг спецоперации за 3 декабря

    Что произошло за последние сутки

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    Песков заявил, что мобилизация в РФ окончена
    Песков заявил, что мобилизация в РФ оконченаФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 декабря.

    Встреча Шойгу и Лукашенко

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. В ходе переговоров обсуждалось военное сотрудничество двух стран.

    — Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Белоруссии, о подготовке, боевом слаживании подразделений Белоруссии и России, которые присутствуют в Белоруссии. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники союзного государства — смогли отразить любую агрессию, — заявил Лукашенко.

    В Минобороны Белоруссии сообщили, что с Минобороны России был подписан протокол в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

    Завершение мобилизации

    Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что частичная мобилизация в России окончена.

    — Мобилизация завершена, никакой новой информации нет, — заявил Песков.

    Потолок цен на нефть

    Страны Группы семи, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Он будет составлять 60 долларов за баррель. Решение начнет действовать с 5 декабря на нефть, поставляемую морем.

    — Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее), — сообщила Еврокомиссия. — Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия потолок цен не примет.

    Песков заявил, что мобилизация в РФ окончена
    Песков заявил, что мобилизация в РФ оконченаФото: Ирина Шарова / 72.RU

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