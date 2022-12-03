В Кремле заявили об отсутствии новой информации о мобилизации в РФ: новости вокруг спецоперации за 3 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 декабря.
Встреча Шойгу и Лукашенко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. В ходе переговоров обсуждалось военное сотрудничество двух стран.
— Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Белоруссии, о подготовке, боевом слаживании подразделений Белоруссии и России, которые присутствуют в Белоруссии. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники союзного государства — смогли отразить любую агрессию, — заявил Лукашенко.
В Минобороны Белоруссии сообщили, что с Минобороны России был подписан протокол в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Завершение мобилизации
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что частичная мобилизация в России окончена.
— Мобилизация завершена, никакой новой информации нет, — заявил Песков.
Потолок цен на нефть
Страны Группы семи, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Он будет составлять 60 долларов за баррель. Решение начнет действовать с 5 декабря на нефть, поставляемую морем.
— Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее), — сообщила Еврокомиссия. — Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.
Дмитрий Песков заявил, что Россия потолок цен не примет.