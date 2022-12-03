В Москве автобус попал в аварию. Пострадали 13 пассажиров

ДТП с участием автобуса произошло вечером в субботу на юго-востоке Москвы. Пострадали 13 пассажиров, пять из которых — дети. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба столичного главка.
Происшествие имело место на Люблинской улице, в районе дома № 111. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. Находившиеся в салоне люди получили травмы различной степени тяжести.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.