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    В Москве автобус попал в аварию. Пострадали 13 пассажиров

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    ДТП с участием автобуса произошло вечером в субботу на юго-востоке Москвы. Пострадали 13 пассажиров, пять из которых — дети. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба столичного главка.

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    Происшествие имело место на Люблинской улице, в районе дома № 111. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. Находившиеся в салоне люди получили травмы различной степени тяжести.

    Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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