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    Шойгу прилетел в Минск. Он подписал протокол о безопасности и встретится с Лукашенко

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    Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Об этом в субботу сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

    Подписание документа, говорится в его записи в соцсети от 3 декабря, состоялось во время встречи глав ведомств. На переговорах обсуждали вопросы двустороннего военного сотрудничества.

    Позже Сергей Шойгу заявил, что союзнические отношения России и Белоруссии приобрели особое значение «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран». Беларусь, добавил он, была и остаётся надёжным партнёром РФ.

    Глава Минобороны России напомнил, что на данный момент на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

    Также Сергей Шойгу в Белоруссии встретится с президентом Александром Лукашенко.

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