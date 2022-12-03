Шойгу прилетел в Минск. Он подписал протокол о безопасности и встретится с Лукашенко

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Об этом в субботу сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Подписание документа, говорится в его записи в соцсети от 3 декабря, состоялось во время встречи глав ведомств. На переговорах обсуждали вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Позже Сергей Шойгу заявил, что союзнические отношения России и Белоруссии приобрели особое значение «в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран». Беларусь, добавил он, была и остаётся надёжным партнёром РФ.
Глава Минобороны России напомнил, что на данный момент на территории Республики проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
Также Сергей Шойгу в Белоруссии встретится с президентом Александром Лукашенко.