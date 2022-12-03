Шойгу прилетел в Минск. Он подписал протокол о безопасности и встретится с Лукашенко

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Об этом в субботу сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.



Подписание документа, говорится в его записи в соцсети от 3 декабря, состоялось во время встречи глав ведомств. На переговорах обсуждали вопросы двустороннего военного сотрудничества.

