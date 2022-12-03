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    На Среднем проспекте В. О. выросла пробка из трамваев. Масштаб впечатляет

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    Масштабный затор из трамваев образовался на Васильевском острове. Об этом вечером 3 декабря сообщают корреспонденты «Фонтанки».

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    На снимках — вереница минимум из шести вагонов, среди них и туристический трамвай. По словам очевидцев, они выстроились за трамваем, который остановился на пересечении с четвёртой линией В. О. и Средним проспектом. На место приехала машина аварийной службы.

    Судя по картам «Яндекса», пробка из трамваев не мешает движению автомобилей.

    Обновление:

    Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», затор произошел из-за неисправного трамвая. Временно изменяются трассы маршрутов № 6 и 40. Трамваи следуют до «Трамвайного парка № 3».

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