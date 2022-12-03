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    Умер петербургский писатель Илья Штемлер

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    Петербургский писатель Илья Штемлер скончался в возрасте 89 лет. Об этом 3 декабря на своей странице во «ВКонтакте» сообщил декан факультета фотокорреспондентов Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Павел Маркин.

    Фото: Светлана Привалова/«Коммерсантъ»
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    «Коронавирус. Пролежал неделю в реанимации, и вот… Светлая память... — написал он. — Вдова Елена повезла тело Петровича в храм…»

    Илья Штемлер родился 18 января 1933 года в Баку, в 1951 году поступил в Бакинский индустриальный институт. Затем работал инженером в конторе «Сталинграднефтегеофизика» и печатался в ленинградской газете «Смена». В дальнейшем избрал особую манеру создания литературных произведений, а именно — работал в той отрасли, отношения в которой собирался осветить. Так, например, произведения автора («Таксопарк», «Универмаг», «Архив», «Поезд») вобрали в себя его опыт таксиста, проводника поезда на маршруте Ленинград — Баку, архивиста в Областном историческом архиве, инспектора орготдела в Доме ленинградской торговли и администратора коммерческой фирмы «Кронверк». Его романы инсценировались в театре и на телевидении.

    Фото: Светлана Привалова/«Коммерсантъ»

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