Самое старое животное в мире отмечает юбилей на островах в компании друзей и губернатора

Сейшельская черепаха по имени Джонатан отмечает 190-й день рождения на острове Святой Елены 3 декабря. Он живет в доме губернатора.
Как пишет CNN, точная дата рождения Джонатана не зафиксирована, но предположительно он родился в 1832 году. С Сейшел на остров Святой Елены его как подарок привезли в 50-летнем возрасте.
У Джонатана не только юбилей, но и прилагающийся к нему рекорд долголетия среди черепах — его предшественницу в этом звании Джеймс Кук подарил королевской семье Тонги примерно в 1777 году. Она умерла в 188-летнем возрасте почти 60 лет назад.
Джонатан живет с другими черепахами, его соседи (а иногда и любовники) Дэвид, Эмма и Фред. Возраст сказывается на черепашьем здоровье — он уже не видит и не чувствует запахов. При этом ветеринары отмечают его отменный слух и энергичность. Правда, последнее зависит от погоды, Джонатан не любит, когда холодно.