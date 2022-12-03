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    Самое старое животное в мире отмечает юбилей на островах в компании друзей и губернатора

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    4 комментария

    Сейшельская черепаха по имени Джонатан отмечает 190-й день рождения на острове Святой Елены 3 декабря. Он живет в доме губернатора.

    Как пишет CNN, точная дата рождения Джонатана не зафиксирована, но предположительно он родился в 1832 году. С Сейшел на остров Святой Елены его как подарок привезли в 50-летнем возрасте.

    У Джонатана не только юбилей, но и прилагающийся к нему рекорд долголетия среди черепах — его предшественницу в этом звании Джеймс Кук подарил королевской семье Тонги примерно в 1777 году. Она умерла в 188-летнем возрасте почти 60 лет назад.

    Джонатан живет с другими черепахами, его соседи (а иногда и любовники) Дэвид, Эмма и Фред. Возраст сказывается на черепашьем здоровье — он уже не видит и не чувствует запахов. При этом ветеринары отмечают его отменный слух и энергичность. Правда, последнее зависит от погоды, Джонатан не любит, когда холодно.

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    Роберт Лэнгдон03 Дек 2022 в 16:16
    Многие сейшельва (так называют жителей Cейшел) действительно живут в своем мире и особо не хотят интересоваться, что происходит за его пределами. Об этом можно судить по ежедневным печатным изданиям. Здесь вы вряд ли встретите негатив о теории мирового заговора. Скорее можно найти новость о том, что у мистера Уайта убежала свинья, а через несколько дней прочитать, что свинью все-таки нашли. В то же время не все так просто. Здесь в старом кинотеатре 70-х годов премьеры выходят раньше, чем в Москве, а на дороге можно встретить раскаявшегося наркодилера из ЮАР или принца из ОАЭ, который заехал на Маэ (главный остров Сейшел) перед тем, как перелететь на свой собственный закрытый остров. Здесь офшорная зона, которая сделала из Сейшел точку пересечения интересов, капиталов и человеческих судеб. И вместе с уникальной природой это все сплелось в один сумасшедший клубок.
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