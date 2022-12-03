Невезучим — обходить стороной. На одной из остановок в Петербурге появился мини-каток

Миниатюрный каток образовался на одной из остановок в Красногвардейском районе Петербурга. Прокатиться по льду с ветерком вряд ли удастся, а вот поскользнуться и упасть при большой невезучести — вполне.
О воде, заполонившей тротуар у дома 2 по Среднеохтинскому проспекту, 3 декабря рассказала наша читательница. «Уже второй день, образовался гололёд в этом месте дороги», — поделилась горожанка.
«В настоящее время специалисты предприятия приступили к ликвидации технологического нарушения на водопроводной сети диаметром 100 мм. На время проведения работ два абонента подключены к системе временного водоснабжения», — рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».