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    В Петербурге арестовали двух мужчин, которые выращивали запретное в съёмных квартирах

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    Двух 31-летних мужчин задержали в Петербурге как опытных садоводов. Запрещённое они выращивали в Василеостровском районе.

    Как «Фонтанке» стало известно 3 декабря, по данным следствия, напарники снимали для этих целей две квартиры в доме 35 на набережной реки Смоленки. Во время обыска в первой нашли и изъяли специальное оборудование и 21 кг наркотика, во второй было ещё восемь. Полицейские насчитали также 285 кустов с корневой системой, их исследуют во время экспертизы.

    Известно, что один из задержанных — владелец квартиры на улице Одоевского. Там мужчины жили вместе. По этому адресу обнаружили больше десяти пакетов и несколько бумажных свёртков с нелегальным.

    Возбуждены уголовные дела по третьей части статьи 30 и четвёртой части статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства»). Обоих мужчин арестовали.

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