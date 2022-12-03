В Петербурге арестовали двух мужчин, которые выращивали запретное в съёмных квартирах

Двух 31-летних мужчин задержали в Петербурге как опытных садоводов. Запрещённое они выращивали в Василеостровском районе.



Как «Фонтанке» стало известно 3 декабря, по данным следствия, напарники снимали для этих целей две квартиры в доме 35 на набережной реки Смоленки. Во время обыска в первой нашли и изъяли специальное оборудование и 21 кг наркотика, во второй было ещё восемь. Полицейские насчитали также 285 кустов с корневой системой, их исследуют во время экспертизы.



Известно, что один из задержанных — владелец квартиры на улице Одоевского. Там мужчины жили вместе. По этому адресу обнаружили больше десяти пакетов и несколько бумажных свёртков с нелегальным.

