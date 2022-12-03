В Петербурге заметили редкую утку-блондинку. Она отличается не только окрасом, но и осторожностью

На Малой Невке в Петербурге заметили редкую белую утку. Можно решить, что она альбинос, но причислить её к таким животным мешает ряд особенностей. Об этом 3 декабря рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.



У альбиносов, рассказал биолог, пигмента нет совсем, а потому глаза у них — красные. Тогда как у кряквы на снимках они чёрные.