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    В Петербурге заметили редкую утку-блондинку. Она отличается не только окрасом, но и осторожностью

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    На Малой Невке в Петербурге заметили редкую белую утку. Можно решить, что она альбинос, но причислить её к таким животным мешает ряд особенностей. Об этом 3 декабря рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

    У альбиносов, рассказал биолог, пигмента нет совсем, а потому глаза у них — красные. Тогда как у кряквы на снимках они чёрные.

    «Возможно, необычный окрас — это результат генетической мутации. Есть вероятность, что родители этой утки белыми не были», — заявил Глазков. Он напомнил, что в норме самки имеют коричневато-бурый окрас, а самцы отличаются ярко-зелёными головами.

    Именно поэтому определить наверняка, какого пола птица на снимках, — сложно. Тем не менее есть намёк: у селезней на хвосте расположены кудрявые перья, а у этой крылатой их нет. Так что вполне вероятно, что это женская особь.

    Кряква заметно осторожнее своих сородичей. Когда тех кормят, она старается держаться в стороне. «Интересно, будет ли блондинка вызывать повышенный интерес у петербургских зеленоголовых женихов? Поживем — увидим...» — подытожил Глазков.

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