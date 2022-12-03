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    Маск рассказал историю о том, как Twitter пытался скрыть скандал с сыном Байдена

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    Новый владелец Twitter Илон Маск обнародовал данные о том, как соцсеть модерировала определенную информацию. Чтобы скрыть скандал с сыном Джо Байдена, использовались методы борьбы с порнографией.

    Маск 3 декабря опубликовал пост со ссылкой на журналиста Мэтта Тэйбби. Тот использовал внутренние переписки сотрудников компании, в которых шла речь о сокрытии определенных постов. Отмечается, что сначала в Twitter был разработан механизм для борьбы с порнографией и другим преступным контентом, но затем его стали использовать и по просьбам политиков или знаменитостей. К примеру, в переписке есть такие цитаты: «Еще на рассмотрение от команды Байдена» — «Обработано».

    В том числе подобной процедуре подверглись все публикации о забытом в ремонте чемодане Хантера Байдена. В нем нашли документы, которые касались работы Хантера в украинской компании Burisma. Как несколько лет назад писал New York Post, якобы Байден-младший познакомил отца с одним из топ-менеджеров энергокомпании, а через год нынешний президент США якобы попросил власти Украины вмешаться в расследование по делу Burisma и уволить генпрокурора.

    Маск пообещал опубликовать продолжение.

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