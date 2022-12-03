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    Умер олимпийский чемпион по баскетболу и участник легендарного матча с США Алжан Жармухамедов

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    Ушел из жизни известный советский баскетболист, олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ЦСКА.

    Алжан Жармухамедов
    Алжан ЖармухамедовФото: ЦСКА
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    Жармухамедову было 78 лет. С 1969 года он 11 сезонов выступал за ЦСКА. В составе армейского клуба спортсмен десять раз становился чемпионом СССР, а в 1971 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

    Огромных успехов ему принесло выступление за сборную. Именно его поколение взяло первое «неамериканское» золото Олимпийских игр в 1972 году в Мюнхене, когда советская команда в финале обыграла американцев, набрав победные очки на последних секундах.

    Также советской сборной при участии Жармухамедова были завоеваны бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

    «Высокий (206 см), сухой, жилистый, «туркестанский змей», как его называли, был невероятно вынослив. До 1973-го не помню случаев, чтобы он вообще когда-нибудь уставал. Его силой был плавный бег — без рывков и ускорений, но зато так он мог бежать сутками. Еще у него был прекрасный бросок с 4–5 метров, что для «большого» — нечасто встречающееся и неоценимое качество», — рассказывал о партнере по команде Сергей Белов.

    Алжан Жармухамедов
    Алжан ЖармухамедовФото: ЦСКА

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