СМИ: В Греции сошел с рельсов поезд с танками НАТО

Железнодорожный инцидент произошел в Греции с поездом, перевозившим военную технику стран НАТО. Вероятно, он направлялся поближе к России.



Как сообщает греческий портал pronews.gr, ЧП случилось утром 2 декабря на Французском вокзале в Александруполисе. Поезд перевозил танки, бронемашины и контейнеры. Они были выгружены в порту недавно американским транспортным кораблем Endurance и предназначались для армии США. Сейчас на месте работают краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы.



По данным издания, груз направлялся в балканские и балтийские страны в рамках усиления сил НАТО против России.

