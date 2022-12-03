    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-в

    778мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.77eur64.99

    СМИ: В Греции сошел с рельсов поезд с танками НАТО

    5128
    9 комментариев

    Железнодорожный инцидент произошел в Греции с поездом, перевозившим военную технику стран НАТО. Вероятно, он направлялся поближе к России.

    Как сообщает греческий портал pronews.gr, ЧП случилось утром 2 декабря на Французском вокзале в Александруполисе. Поезд перевозил танки, бронемашины и контейнеры. Они были выгружены в порту недавно американским транспортным кораблем Endurance и предназначались для армии США. Сейчас на месте работают краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы.

    По данным издания, груз направлялся в балканские и балтийские страны в рамках усиления сил НАТО против России.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении военного присутствия альянса на восточном фланге на суше, в море и в воздухе.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК16
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close