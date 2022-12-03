Возможный убийца рэпера из Migos найден в Техасе. Вероятно, музыканта застрелили случайно

Полиция Техаса задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff из группы Migos. Он собирался уезжать из страны.
О задержании подозреваемого сообщает CNN 3 декабря. За решеткой оказался 33-летний Патрик Ксавье Кларк. Известно, что при себе у него нашли большую сумму с наличными, а незадолго до ареста он получил заграничный паспорт, подав заявление почти сразу после убийства.
Ранее по этому же делу был задержан еще один человек, его подозревают в незаконном обороте оружия.
Для поиска подозреваемого полиция провела множество экспертиз, включая реконструкцию стрельбы.
Рэпер Takeoff был убит 1 ноября в боулинг-клубе. Звучала версия, что он был застрелен случайно, после конфликта из-за проигранной партии в кости, в которой он не принимал участия.