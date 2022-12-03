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    Возможный убийца рэпера из Migos найден в Техасе. Вероятно, музыканта застрелили случайно

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    Полиция Техаса задержала подозреваемого в убийстве рэпера Takeoff из группы Migos. Он собирался уезжать из страны.

    О задержании подозреваемого сообщает CNN 3 декабря. За решеткой оказался 33-летний Патрик Ксавье Кларк. Известно, что при себе у него нашли большую сумму с наличными, а незадолго до ареста он получил заграничный паспорт, подав заявление почти сразу после убийства.

    Ранее по этому же делу был задержан еще один человек, его подозревают в незаконном обороте оружия.

    Для поиска подозреваемого полиция провела множество экспертиз, включая реконструкцию стрельбы.

    Рэпер Takeoff был убит 1 ноября в боулинг-клубе. Звучала версия, что он был застрелен случайно, после конфликта из-за проигранной партии в кости, в которой он не принимал участия.

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