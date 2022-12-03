COVID-19 набирает ход в Петербурге. За сутки — почти 800 случаев

Ковидная статистика не радует петербуржцев с начала ноября и продолжает стремиться вверх. За последние сутки в городе выявили 798 новых случаев, говорится в сводке оперштаба от 3 декабря.

Для сравнения: вчера сообщалось о 730 случаях, а еще днем ранее — о 626.

В больницы за день попал 161 пациент с коронавирусом. Выздоровели 453 пациента, а скончались 17. Сейчас в городе на COVID-19 работают 8 городских стационаров. Развернуты 2 003 койки.



В России за сутки выявлено 6 669 заболевших ковидом. Госпитализированы 1 324 человека. Выздоровели 5 132, а скончались 59 пациентов. Лидер по суточной заболеваемости все еще Москва, где 1 187 новых случаев.

