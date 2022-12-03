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    В пятиэтажке под Астраханью взорвался газ. Губернатор показал, что осталось от квартиры

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    Недобрым получилось утро у жителей пятиэтажного дома в городе Камызяке Астраханской области. На верхнем этаже здания взорвался газ, сообщает 3 декабря пресс-служба регионального СКР.

    Фото: Следственный комитет по Астраханской области
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    Взрыв произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Горького в 5 часов утра. Пострадал хозяин жилища – мужчина 1977 года рождения получил ожоги лица и шеи и был госпитализирован. Вероятно, в момент происшествия горожанин был пьян.

    Игорь Бабушкин

    Предположительно, причиной «хлопка» могла стать утечка бытового газа, добавили в ведомстве. Ведется проверка.

    Губернатор Игорь Бабушкин сообщил также, что из дома были эвакуированы 114 человек. Из них 12, в том числе двоих детей, направили в пункт временного размещения. Остальные пошли к родственникам.

    «Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета», – добавил он.

    Фото: Следственный комитет по Астраханской области

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