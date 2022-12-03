В пятиэтажке под Астраханью взорвался газ. Губернатор показал, что осталось от квартиры

Недобрым получилось утро у жителей пятиэтажного дома в городе Камызяке Астраханской области. На верхнем этаже здания взорвался газ, сообщает 3 декабря пресс-служба регионального СКР.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Горького в 5 часов утра. Пострадал хозяин жилища – мужчина 1977 года рождения получил ожоги лица и шеи и был госпитализирован. Вероятно, в момент происшествия горожанин был пьян.

Губернатор Игорь Бабушкин сообщил также, что из дома были эвакуированы 114 человек. Из них 12, в том числе двоих детей, направили в пункт временного размещения. Остальные пошли к родственникам.



«Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета», – добавил он.

