Во Всеволожске задержали рецидивиста, который мог ограбить шестиклассника

В камере к утру 3 декабря оказался 30-летний петербуржец. Как сообщает ГУ МВД, его заподозрили в нападении на школьника в Колтушах три дня назад. Шестиклассник вышел из аптеки с покупками, телефоном и банковской картой матери. Грабитель схватил его за шиворот, отвел в сторону от двери и несколько раз ударил ногой по колену. Прохожие либо ничего не заметили, либо предпочли не вмешиваться. После того как грабитель забрал у ребенка кошелек, мать мальчика написала заявление и оценила ущерб чуть более чем в 20 тысяч рублей.

