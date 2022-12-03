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    Во Всеволожске задержали рецидивиста, который мог ограбить шестиклассника

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    Напавшего на ребенка мужчину нашли оперативники уголовного розыска во Всеволожске. За ним длинный список приговоров.

    ГУ МВД по СПб и ЛО

    В камере к утру 3 декабря оказался 30-летний петербуржец. Как сообщает ГУ МВД, его заподозрили в нападении на школьника в Колтушах три дня назад. Шестиклассник вышел из аптеки с покупками, телефоном и банковской картой матери. Грабитель схватил его за шиворот, отвел в сторону от двери и несколько раз ударил ногой по колену. Прохожие либо ничего не заметили, либо предпочли не вмешиваться. После того как грабитель забрал у ребенка кошелек, мать мальчика написала заявление и оценила ущерб чуть более чем в 20 тысяч рублей.

    Подозреваемого и украденный телефон нашли во Всеволожске, сейчас он в изоляторе. Петербуржец занимается грабежами с 15 лет. Последний раз он получил срок в шесть с половиной лет в 2016 году. Вероятно, он не так давно освободился из колонии.

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