Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

В Катаре прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. По их итогам определены последние команды, вышедшие в 1/8 финала.
В 1/8 финала ЧМ-2022 сыграют:
Нидерланды — США (3 декабря);
Аргентина — Австралия (3 декабря);
Франция — Польша (4 декабря);
Англия — Сенегал (4 декабря);
Япония — Хорватия (5 декабря);
Бразилия — Южная Корея (5 декабря);
Марокко — Испания (6 декабря);
Португалия — Швейцария (6 декабря).
В заключительных матчах группового этапа ЧМ-2022 Камерун обыграл лидера группы G — Бразилию со счетом 1:0, но занял третье место и не смог выйти в 1/8 финала. Со второй строчки в play-off вышла Швейцария, которая в заключительном этапе обыграла Сербию со счетом 3:2.