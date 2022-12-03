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    Определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

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    В Катаре прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. По их итогам определены последние команды, вышедшие в 1/8 финала.

    В 1/8 финала ЧМ-2022 сыграют:

    Нидерланды — США (3 декабря);

    Аргентина — Австралия (3 декабря);

    Франция — Польша (4 декабря);

    Англия — Сенегал (4 декабря);

    Япония — Хорватия (5 декабря);

    Бразилия — Южная Корея (5 декабря);

    Марокко — Испания (6 декабря);

    Португалия — Швейцария (6 декабря).

    В заключительных матчах группового этапа ЧМ-2022 Камерун обыграл лидера группы G — Бразилию со счетом 1:0, но занял третье место и не смог выйти в 1/8 финала. Со второй строчки в play-off вышла Швейцария, которая в заключительном этапе обыграла Сербию со счетом 3:2.

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