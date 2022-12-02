С краном и катером. Посмотрите, как спасали тонущий в Ждановке трактор

Чтобы вытащить провалившийся под лед у Ждановского моста трактор, понадобилась помощь подъемного крана. Операция выглядела масштабно — снимками в соцсетях делятся очевидцы.
Рядом с трактором на воде находился поисково-спасательный катер. Сотрудникам в яркой спецодежде пришлось окунуться в воду, усеянную осколками взломанного льда.
Происшествие обошлось без пострадавших, рассказали «Фонтанке» 2 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области. В ведомстве уточнили, что трактор «скатился» в воду, в салоне никого не было, а кран вызвал собственник. «Работал частный кран, водолазы ПСС, силы пожарно-спасательного гарнизона», -уточнили в ведомстве.