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    С краном и катером. Посмотрите, как спасали тонущий в Ждановке трактор

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    Чтобы вытащить провалившийся под лед у Ждановского моста трактор, понадобилась помощь подъемного крана. Операция выглядела масштабно — снимками в соцсетях делятся очевидцы.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Рядом с трактором на воде находился поисково-спасательный катер. Сотрудникам в яркой спецодежде пришлось окунуться в воду, усеянную осколками взломанного льда.

    Происшествие обошлось без пострадавших, рассказали «Фонтанке» 2 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области. В ведомстве уточнили, что трактор «скатился» в воду, в салоне никого не было, а кран вызвал собственник. «Работал частный кран, водолазы ПСС, силы пожарно-спасательного гарнизона», -уточнили в ведомстве.

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